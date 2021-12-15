Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 16 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.
Он ушел в монастырь, где прожил около 10 лет до тех пор, пока не был назначен епископом колонийской церкви.
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Он принимает решение покинуть свой пост и уезжает в Иерусалим, где становится обычным послушником в лавре преподобного Саввы. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.
Игумен Савва уговорил Ивана вернуться в обитель, и там преподобный провел 66 лет. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.
Какие традиции на праздник
Наши предки этот день старались проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет. Верили, что помолчав 16 декабря можно избавиться от несчастий, трудностей и привлечь удачу.
Старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, которые поссорились на Ивана Молчальника, весь год будут жить в скандалах.
Запреты на праздник
Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.
Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.
Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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Звезды особенно яркие на Иоанна — к метели.
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Мало снега — следующий год будет неурожайным.
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Снег на талую землю ложится — жди неурожая.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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