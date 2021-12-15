16 декабря ежегодно отмечается день Иоанна Молчальника - согласно преданию, он получил от Бога дар целителя и постоянно помогал больным людям.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 16 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов.

Он ушел в монастырь, где прожил около 10 лет до тех пор, пока не был назначен епископом колонийской церкви.

Он принимает решение покинуть свой пост и уезжает в Иерусалим, где становится обычным послушником в лавре преподобного Саввы. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.

Игумен Савва уговорил Ивана вернуться в обитель, и там преподобный провел 66 лет. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

Какие традиции на праздник

Наши предки этот день старались проводить в молчании. Никто не кричал и не пел. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет. Верили, что помолчав 16 декабря можно избавиться от несчастий, трудностей и привлечь удачу.

Старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, которые поссорились на Ивана Молчальника, весь год будут жить в скандалах.

Запреты на праздник

Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.

Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Звезды особенно яркие на Иоанна — к метели.

Мало снега — следующий год будет неурожайным.

Снег на талую землю ложится — жди неурожая.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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