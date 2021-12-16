Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 17 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственным ребенком одного знатного и богатого человека по имени Диоскор. Святая всю жизнь проповедовала имя Божье, но умерла в результате казни и страданий. Ее бросили в темницу за то, что не отреклась от Бога. Так приказал император Максимиан.
Согласно летописным свидетельствам в начале XII в. мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Киев византийской княжной Варварой – женой великого Киевского князя Святополка-Михаила Изяславича, и установлены в построенном этим князем Михайловском Златоверхом соборе. В этом храме они находились более 800 лет – до времени его закрытия и разрушения. С 1960 г. мощи святой великомученицы Варвары находятся в Свято-Владимирском патриаршем кафедральном соборе Киева.
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Какие традиции на праздник
В этот день старались не работать. Разрешалось только шить и вышивать. Верили, что в изделия, изготовленные 17 декабря вплетались божественные частицы и можно было отпугнуть болезни.
Святой Варваре молились преимущественно женщины, чтобы она защитила их детей от болезней, а самих женщин — от несправедливости со стороны мужа и свекрови.
Запреты на праздник
Главный запрет дня – нельзя ничего делать по дому. Уборку лучше сделать накануне праздника. Единственное, чем могут заниматься женщины – рукоделием.
Желать кому-то зла и болезней в этот день ни в коем случае нельзя, иначе можно привлечь несчастье в собственном доме.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.
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Звездное небо – к холодам, тусклые – к оттепели.
- Если в этот день полнолуние и стоит ясная погода - весной ждать сильное половодье.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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