По данным Украинского гидрометцентра, дожди и мокрый снег продолжат атаковать всю территорию Украины, однако температура воздуха не опустится ниже -1 °C.

Как пишет Politeka.net, завтра , 17 декабря, всю территорию Украины с новой силой накроют дожди и мокрый снег, передают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, на Западе Украины днем и ночью будет идти мокрый снег. Во Львове, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске и Ровно температура будет колебаться от 1 до -1°C. В Луцке и Хмельницком заморозков не прогнозируют. Рутный столбик не опустится ниже 0°C - днем и ночью температура будет 0-2°C. Теплее всего будет в Ужгороде: днем воздух прогреется на 3-5°C, а ночью ртутный столбик опустится до -1°C.

Восток и юго-восток также накроет снег и мокрый снег. Температура воздуха в Луганске, Харькове, Полтаве и Сумах будет -1 - 1°C днем и ночью. В Днепре, Запорожье и Донецке температура воздуха может прогреться до 2°C.

На севере заморозков не будет. Синоптики прогнозируют 0-2°C, мокрый снег и ветер 5-10 м / с. В Киеве и в центре температура воздуха опустится до -1°C.

На юге традиционно будет теплее. Так в Херсоне ртутный столбик покажет 0-2°C, в Николаеве – 1-3°C. Днем и ночью будет идти дождь. В Одессе дождь пройдет только ночью, а воздух прогреется до 4°C днем и 3°C ночью. На Крымском полуострове будет дождливо целые сутки. Днем будет 3-5°C, а ночью 0-2°C.

Напомним, что на следующей неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание. Так, с 21 по 23 декабря температура воздуха может опуститься до -12°C. В Харькове перед Новым годом температура воздуха опустится до -25 °C ночью.

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