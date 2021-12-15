За прогнозами синоптиків, перед різким похолоданням, яке прогнозують уже на наступний тиждень, Україну з новою силою накриють дощі та мокрий сніг.

Як пише Politeka.net, завтра, 16 грудня, на всій території України буде хмарно. Температура повітря на Заході коливатиметься від -1 до 1°C, а всю територію регіону, окрім Рівного та Луцька, знову накриють дощі та мокрий сніг, передає Укрїнський гідрометцентр.

Таку ж ситуацію синоптики прогнозують і на Півночі та в Центральній частині держави. Так, температура повітря у Кропивницькому та Черкасах триматиметься на позначці 1-3 °C вдень та від -1 до 1 °C вночі.

У Києві, де ртутний стовпчик не підніметься вище 2 °C, удень пройде сильний мокрий сніг з дощем, вночі без опадів. Натомість в Одесі, Херсоні та Миколаєві вдень опадів не очікується, а от вночі може пройти дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 до 3 °C в Одесі, та від 2 до 4 °C в Херсоні та Миколаєві. На Кримському півострові усю добу йтиме дощ, а температура не прогріється більше, ніж на 6-8°C удень та 3-5°C уночі.

На Сході та Південому-Сході опадів 16 грудня не буде. Температурний стовпчик коливатиметься від -1 до 1°C у Луганську, від 0 до 2°C у Донецьку, від 2 до 4°C у Запоріжжі.

Зауважимо, що синоптик Наталія Діденко попередила, що вже з 21 по 23 грудня в нічний час температура повітря може опускатися до -12-18°C, а вдень мороз коливатиметься близько -5-10°C.

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