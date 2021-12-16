Минобразования рекомендует определенные даты, когда учебные заведения должны провести каникулы, однако в отдельных школах учебный процесс может быть организован по-другому.

В Украине в скором времени начнутся зимние каникулы. В части регионов они стартуют после католического Рождества, а в некоторых городах начнутся в последний день старого года. В каких регионах школы изменили график зимних каникул, рассказали в материале "24 канал".

Киевские школьники, которые менее месяца назад вернулись за парты, уже могут готовиться к каникулам. В столице решили зимний отдых проводить с 25 декабря. За парты они вернутся 10 января.

В Харькове, несмотря на планы начать каникулы позже, было принято решение о следовании советам Минобразования. Последним учебным днем станет 24 декабря.

Аналогично уйдут на каникулы и запорожские школьники. Выйти на учебу им нужно будет 10 января. Подобные решения также приняли в Ровно и на Волыни.

Нестандартные каникулы ждут школьников в некоторых городах: в Житомире отдых запланирован с 31 декабря 2021 по 16 января 2022 года. В Кременчуге Полтавской области школьники будут учиться до 31 декабря, а на учебу выйдут в понедельник, 17 января.

В Хмельницком период каникул сократили - школьники уйдут на отдых с 30 декабря по 9 января.

Напомним, что ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.

Как Politeka писала, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.

Также Politeka сообщала, что ВНО-2021: названы суммы вознаграждения лучшим выпускникам.