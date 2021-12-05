Міністерство освіти розширить сфери застосування єдиного фахового вступного випробування до магістратури (ЄПВІ) з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

У 2022 році правило складання єдиного професійного вступного випробування буде поширене на 15 спеціальностей магістратури. Тест ЕПВІ складається з двох частин: предметний тест і тест загальних навчальних компетентностей. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Так, ЗНО складатимуть при вступі на такі спеціальності: "Міжнародне право", "Право", "Міжнародні економічні відносини", "Економіка","Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", "Політологія", "Психологія", "Соціологія", "Маркетинг", "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "облік та оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Журналістика" та "Публічне управління та адміністрування".

Для вступників на всі інші спеціальності передбачається складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання та професійне вступне випробування, що проводиться в навчальному закладі.

Зазначається, що вступники до магістратури в 2022 році зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020, 2021 або 2022 і результати єдиного професійного вступного випробування або професійного вступного випробування, отримані в 2022 році.

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