Грошова винагорода присуджується для того, щоб підтримати кращих учасників ЗНО, а також стимулювати учнів до отримання високого рівня знань у школах.
Про це говориться у постанові Про присудження щорічної Премії Верховної Ради.
Згідно з постановою, цю премію отримують 30 осіб. Розмір премії - 100 тисяч гривень кожному.
Грошову винагороду отримають ті, хто набрали більшу кількість балів з чотирьох і більше навчальних предметів, увійшли до переліку тридцяти осіб з найвищою загальною сумою чотирьох результатів і зараховані в поточному році до закладу вищої освіти в Україні і підписали контракт на навчання.
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При цьому отримають гроші в цьому році ті, хто набрав не менше 790 балів. Серед претендентів на премію є одна особа, яка набрала 200 балів з трьох предметів.
У списку найбільше представників Львова (8) та Києва (5). Половина зі списку вирішила навчатися не в рідних містах, а в університетах інших міст, зокрема, в КНУ ім. Т. Г. Шевченка в Києві.
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