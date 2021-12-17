Погода в Украине окончательно испортится, обрушив на регионы дожди с мокрым снегом, также украинцев ждет стремительное снижение температуры.

Как пишет Politeka.net, свежий прогноз Укргидрометцентра окончательно нарушил ожидания украинцев, рассчитывающих на улучшение погодных условий. В пятницу, 17 декабря, в Украине ожидаются осадки и снижение температуры. Дождей не будет только в двух южных областях – все остальные регионы столкнутся с дождями и мокрым снегом.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Днем ожидается небольшой минус – около -1 градуса. Мокрый снег будет атаковать регион, как днем, так и ночью.

В центральных и западных областях в пятницу будет 0-2 градуса. Дожди и мокрый снег атакуют все без исключения регионы. Немного теплее будет в украинской столице – 1-3 градуса днем.

В южных регионах столбики термометра покажут 2-4 градуса. В Одесской и Николаевской областях осадки маловероятны, а Херсонщину засыплет мокрым снегом.

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