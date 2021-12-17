Как пишет Politeka.net, свежий прогноз Укргидрометцентра окончательно нарушил ожидания украинцев, рассчитывающих на улучшение погодных условий. В пятницу, 17 декабря, в Украине ожидаются осадки и снижение температуры. Дождей не будет только в двух южных областях – все остальные регионы столкнутся с дождями и мокрым снегом.
Холоднее всего будет в восточных регионах. Днем ожидается небольшой минус – около -1 градуса. Мокрый снег будет атаковать регион, как днем, так и ночью.
В центральных и западных областях в пятницу будет 0-2 градуса. Дожди и мокрый снег атакуют все без исключения регионы. Немного теплее будет в украинской столице – 1-3 градуса днем.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
В Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"
Олега Винника в гримерке засняли с его "тайной женой"-блондинкой: "Ну наконец-то"
Жена продюсера "Квартал 95" в корсете восхитила прелестями фигуры: "Перестаньте себя критиковать"
Кухар раскрыла, почему Дикусару не достался кубок "Танців з зірками": "Если вы внимательно посмотрите..."
В южных регионах столбики термометра покажут 2-4 градуса. В Одесской и Николаевской областях осадки маловероятны, а Херсонщину засыплет мокрым снегом.
Напомним, что после короткого потепления погода обрушит на Украину дожди: новый прогноз.
Ранее Politeka писала, что мощный снегопад надвигается на восточные области: что известно.
А еще Politeka сообщала, что украинцев предупредили о новых погодных испытаниях.