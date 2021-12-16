Новий атмосферний фронт принесе в Україну опади, а найближчими днями – ще й зниження температури до більш «зимових» показників.

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, у четвер, 16 грудня, в Україну з північного заходу прийде холодний атмосферний фронт. Під його впливом в північно-західних областях країни пройдуть опади у вигляді дощу.

Температури будуть триматися в основному в "плюсових" значеннях, проте протягом найближчих днів це зміниться: в Україну прийде похолодання.

Вночі та вранці у західних, східних, місцями північних та центральних областях очікується туман. Також на заході на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер буде західним, а на південному сході-північним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура в середньому по країні коливатиметься від -2 до +2 градусів. Вдень у більшості областей очікується від +1 до + 4.

Найтепліше буде на півдні України. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до 0 ... +3 градусів, а вдень повітря прогріється до +3...+7 градусів.

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Як повідомляла Politeka, дощі та мокрий сніг атакують з новою силою перед різким похолоданням.

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