За даними Українського гідрометцентру, дощі та мокрий сніг продовжать атакувати усю територію України, однак температура повітря не опуститься нижче -1 °C.

Як пише Politeka.net, завтра, 17 грудня, усю територію України з новою силою накриють дощі та мокрий сніг, передають в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, на Заході України вдень та вночі йтиме мокрий сніг. У Львові, Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську та Рівному температура коливатиметься від 1 до -1°C. У Луцьку та Хмельницькому заморозків не прогнозують. Рутний стовпчик не опуститься нижче 0°C – удень та вночі температура буде 0-2°C. Найтепліше буде в Ужгороді: вдень повітря прогріється на 3-5°C, а вночі ртутний стовпчик опуститься до -1°C.

Схід та південний схід також накриє сніг та мокрий сніг. Температура повітря у Луганську, Харкові, Полтаві та Сумах буде -1 - 1°C удень та вночі. У Дніпрі, Запоріжжі та Донецьку температура повітря може прогрітися до 2°C.

На півночі заморозків не буде. Синоптики прогнозують 0-2°C, мокрий сніг та вітер 5-10 м/с. У Києві та в центрі температура повітря опуститься до -1°C.

На півдні традиційно буде тепліше. Так у Херсоні ртутний стовпчик покаже 0-2°C, у Миколаєві – 1-3°C. Удень та вночі йтиме дощ. В Одесі дощ пройде тільки вночі, а повітря прогріється до 4°C вдень та 3°C вночі. На Кримському півострові дощитиме цілі сутки. Удень буде 3-5°C, а вночі 0-2°C.

Нагадаємо, що вже наступного тижня синоптики прогнозують різке похолодання. Так, із 21 по 23 грудня температура повітря може опуститися до -12°C. У Харкові перед Новим роком температура повітря опуститься навіть до -25 °C вночі.

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