Как пишет Politeka.net, соответствующее решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.
Комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок.
Причина такого решения пока не сообщается.
Стоит отметить, что и по Комми принято такое же решение.
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Напомним, бой украинца Василия Ломаченко и Ричарда Комми состоялся в ночь с 11 на12 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".
Ломаченко победил Комми единогласным решением судей и завоевал титул WBO Inter-Continental.
В седьмом раунде 33-летний украинец провел атаку и отправил соперника в нокдаун. Комми поднялся на ноги и умудрился выстоять до конца раунда.
По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Василию Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.
После победы Ломаченко стал праздновать победу с флагом Аккермана (Белгорода-Днестровского), а не Украины.
В сети разгорелся скандал: " Зачем стране такие спортсмены если они не уважают главный символ страны...ее флаг..значит не считает себя украинцем....за что тогда должны уважать его как человека..боксера...украинцы", "Флаг украинского города является украинским.Если у псевдопатриотов с этим проблема ,то вряд ли это беспокоит Василия", " А то,что ни один Украинский телеканал не транслировался его бои это-ничего страшного?", " Ранее ему на родине желали проигрыша и обзывали всячески а сейчас чего то спрашивают", - писали украинцы в сети.
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