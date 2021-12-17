После боя между Василием Ломаченко и Ричардом Комми было принято решение о запрете украинцу выходить на ринг.

Как пишет Politeka.net, соответствующее решение приняла Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк.

Комиссия решила отстранить украинца на неопределенный срок.

Причина такого решения пока не сообщается.

Стоит отметить, что и по Комми принято такое же решение.

Напомним, бой украинца Василия Ломаченко и Ричарда Комми состоялся в ночь с 11 на12 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей и завоевал титул WBO Inter-Continental.

В седьмом раунде 33-летний украинец провел атаку и отправил соперника в нокдаун. Комми поднялся на ноги и умудрился выстоять до конца раунда.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Василию Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.

После победы Ломаченко стал праздновать победу с флагом Аккермана (Белгорода-Днестровского), а не Украины.

В сети разгорелся скандал: " Зачем стране такие спортсмены если они не уважают главный символ страны...ее флаг..значит не считает себя украинцем....за что тогда должны уважать его как человека..боксера...украинцы", "Флаг украинского города является украинским.Если у псевдопатриотов с этим проблема ,то вряд ли это беспокоит Василия", " А то,что ни один Украинский телеканал не транслировался его бои это-ничего страшного?", " Ранее ему на родине желали проигрыша и обзывали всячески а сейчас чего то спрашивают", - писали украинцы в сети.

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