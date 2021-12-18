По прогнозам синоптиков, на этих выходных будет идти мокрый снег, в некоторых областях ожидается дождь.
В День святого Николая, сильно будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах даже предупредили о сходе снежных лавин.
В воскресенье, 19 декабря, на западной Украине будет идти мокрый снег. Ночью и утром на дорогах большей части территории гололедица, местами туман.
Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2° тепла – 3 мороза, в горах местами ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
"Холостяк" Заливако, Решетник и Притула в странном виде выставили себя на потеху: "Кто это придумывает?"
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая"
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Жителей этих регионов и туристов спасатели предупреждают об опасности, сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ранее народный синоптик Владимир Деркач уточнил, чего стоит ожидать от погоды перед Новым годом.
Владимир Деркач сообщил, что сильных холодов в Украине не будет до конца года.
После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале.
Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.