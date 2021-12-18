По прогнозам синоптиков, на этих выходных будет идти мокрый снег, в некоторых областях ожидается дождь.

В День святого Николая, сильно будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах даже предупредили о сходе снежных лавин.

В воскресенье, 19 декабря, на западной Украине будет идти мокрый снег. Ночью и утром на дорогах большей части территории гололедица, местами туман.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2° тепла – 3 мороза, в горах местами ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Жителей этих регионов и туристов спасатели предупреждают об опасности, сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач уточнил, чего стоит ожидать от погоды перед Новым годом.

Владимир Деркач сообщил, что сильных холодов в Украине не будет до конца года.

После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале.

Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.