Теперь елки, сосны, туи и кипарисы в скверах, парках и лесах Киева будут защищены от вандалов, передает "Киевзеленбуд".
Накануне новогодних праздников, все хвойные деревья в столице будут обработаны специальными растворами. Эти средства в теплом помещении будут выделять очень стойкие неприятные запахи.
Усиленные патрули также будут следить за тем, чтобы деревья не ломали и не рубили.
За каждое самовольно срубленное или сломанное дерево могут выписать штраф:
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Диаметр ствола до 10 см – штраф 545 гривен, от 10 до 14 см – 960 гривен, от 14 см и больше – 2465 гривен.
Также нарушители заплатят штраф за административное нарушение - от 510 до 1020 гривен за каждое дерево.
К слову, на Новый год в Киеве будет морозно, также ожидается небольшой снег накануне праздника.
На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.