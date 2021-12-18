Работники коммунальных служб решили защитить перед Новым годом елки в скверах.

Теперь елки, сосны, туи и кипарисы в скверах, парках и лесах Киева будут защищены от вандалов, передает "Киевзеленбуд".

Накануне новогодних праздников, все хвойные деревья в столице будут обработаны специальными растворами. Эти средства в теплом помещении будут выделять очень стойкие неприятные запахи.

Усиленные патрули также будут следить за тем, чтобы деревья не ломали и не рубили.

За каждое самовольно срубленное или сломанное дерево могут выписать штраф:

Диаметр ствола до 10 см – штраф 545 гривен, от 10 до 14 см – 960 гривен, от 14 см и больше – 2465 гривен.

Также нарушители заплатят штраф за административное нарушение - от 510 до 1020 гривен за каждое дерево.

К слову, на Новый год в Киеве будет морозно, также ожидается небольшой снег накануне праздника.

На Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.