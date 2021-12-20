Православная церковь чтит память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 21 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

В преданиях сказано, что крестил Анфису Амвросий Медиоланский, память которого отмечается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещения, по которому считалось, что Иисуса и Бога-Отца не существует. Естественно, Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

Муж же святой мученицы пришел в страх и добровольно крестился ариевым крещением. Но вскоре Бог послал ему кару - он был сожжен молнией с неба, когда находился напротив городской церкви.

Какие традиции на праздник

21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой девушки к свадьбе было вышито вручную приданое. Поэтому девушки упорно принимались за работу.

Одежду украшали орнаментом, который оберегал от всего плохого. Защитные знаки вышивали на всех отворотах одежды, чтобы нечистая сила не смогла человеческого тела добраться.

Запреты на праздник

21 декабря старайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать, поскольку недоброжелатель может вас сглазить.

Нельзя скупиться. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, обязательно соглашайтесь.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Тихий и морозный день — зима будет мягкой и снежной.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Началась метель — летом будет много осадков.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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