22 декабря христианами отмечается День святой Анны в память о чуде зачатия Девы Марии - святую Анну считают заступницей беременных женщин.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 22 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Согласно церковному преданию, Анна была женой Иоакима. Вместе супруги прожили много лет. И хотя были состоятельным семьей, не было у них детей, о чем они оба мечтали. Иоаким и Анна не только вели праведную жизнь, помогали бедным, но и просили Господа о милосердии. К примеру, Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил им ребенка. Молилась и Анна.

В итоге Бог сжалился над ними. И уже в весьма преклонном возрасте Анна зачала и родила Марию, которая впоследствии стала матерью Иисуса Христа.

Какие традиции на праздник

Перед иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» молятся об исцелении от душевных недугов, об обращении заблудших, об искуплении грехов, за детей, при глухоте.

Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Беременные просили в этот день у Всевышнего подарить им легкие роды.

Запреты на праздник

Женщинам запрещалось прясть, вязать и вообще брать в руки иглу или нити.

Запрещено поднимать упавшие острые предметы: ножи, вилки, ножницы. Считается, что, коснувшись пола, они в этот день обретут негативную силу.

Нельзя 22 декабря долго стоять на пороге, в противном случае вся оставшаяся неделя будет неудачной.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз, если ясно и на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.

Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.

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