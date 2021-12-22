23 декабря церковь чтит память Мины Златоустого – христианского святого, который принял мученическую смерть за веру во Христа в начале IV века.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 23 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Появился на свет великомученик Мина Златоуст в 285 году на территории Египта. Был воином в городе Котуане.



Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию с целью подавить христианское восстание. Однако Мина не стал этого делать, и сам начал проповедовать веру в Единого Бога. Он был прекрасным оратором, благодаря чему обратил ко Христу многих язычников.

Для суда над Миной был отправлен в Александрию епарх Гермоген, который видел устойчивость верующего во время пыток, сам поверил в Иисуса. Узнав о том, что происходит, император уехал в Александрию и лично пытал Мину, который все выдержал и не отрекся от веры, за что был казнен.

Какие традиции на праздник

Святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому большое количество поверий и традиций празднования связанны с верой в возможность вылечить глаза и "снять пелену с глаз".

По традиции, женщины в день Мины говорили особый заговор от полуночницы и нечисти, которая мешает спать детям.

Запреты на праздник

Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать, так как недобрые и лживые слова могли обернуться на сглаз, но обращались именно против говорящего.

В молитвах у святого просили о духовном прозрении, а также просили о здоровье и об исцелении от всяких болезней.

Если посмотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню, то можно призвать беду на свою голову.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если погода ясная, то жди морозов.

Если видно кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.

Если снега навалило до самой ограды, то в следующем году будет урожай плохой.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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