Украинцы имеют право бесплатно проходить компьютерную томографию в больницах, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины, а это практически все государственные больницы.

Подробнее о том, как получить и воспользоваться направлением на бесплатное КТ, рассказали в Минздраве.

Сделать КТ бесплатно можно в заведениях, у которых есть договоренность об этом с НСЗУ и соответствующее оборудование. Чиновники здравоохранения акцентируют внимание: если в больнице требуют деньги за проведение такого обследования, то это нарушение прав пациента и следует пожаловаться в НСЗУ. Операторы контакт-центра по номеру 1677 подскажут, как правильно подать жалобу.

Для того, чтобы пройти КТ бесплатно, надо в первую очередь обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который должен выписать электронное направление на обследование.

Далее пациент выбирает медицинское учреждение, которое может провести диагностику, связывается с ним и записывается на обследование на определенный день и время.

Если пациент находится на лечении в стационаре, все необходимые обследования входят в бесплатный пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали.

Украинцы бурно отреагировали в Сети на информацию Минздрава, говоря о том, что реальная картина несколько отличается:

"чтоб вы были здоровы!( у вас ссылка, куда подать жалобу - не работает"

"Не смешите! Бесплатно, но, во-первых, надо записаться, потом подождать с месяц, в лучшем случае, а тогда уже сделаете"

"Как вы надоели своим враньем. Всё по направлению бесплатно, только нужно дожить, потерпеть, пару месяцев в очереди. Вы пройдите этот ад в поликлинике хоть раз. Если болят почки, дают направление на УЗИ, а запись на 2 месяца наперед, выдержите?"

"Это из области фантастики!"

Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки: "По имеющимся данным..."

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