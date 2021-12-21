Во Всемирной организации здравоохранения на сегодня занимаются разработкой вакцин второго и третьего поколения и делают прогнозы, когда пандемия COVID-19, наконец, закончится.

Команда ВОЗ обнадежила человечество, которое недавно столкнулось с новым штаммом коронавируса "Омикрон", пишет Reuters. По имеющимся данным, 2022-й может стать годом прекращения пандемии, которая уже унесла жизни более 5,6 миллиона человек во всем мире.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что специалисты ВОЗ надяется, что это заболевание ("Омикрон", - ред.) будет относительно легким и его смогут быстро и легко побороть.

«Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, тогда мы сможем положить конец пандемии», - сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Он также добавил, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, что должно помочь в дальнейшей борьбе.

«Нам нужно продолжать до тех пор, пока мы не узнаем истоки, нам нужно работать усерднее, потому что мы должны извлечь уроки из того, что произошло на этот раз, чтобы справляться лучше в будущем», - уточнил Гебреисус.

Отметим, в Украине новую мутацию коронавируса "Омикрон", начавшую распространяться из Южной Африки, впервые диагностировали 18 декабря. По данным Минздрава, зараженный вернулся в Украину из ОАЭ, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследование.

Напомним, что "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение: "Воздержитесь от..."

А еще Politeka писала, что вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки

Также Politeka сообщала, что Украина одной из первых получит лекарство от ковида: в МОЗ сообщили подробности