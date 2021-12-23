В православной церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 24 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Преподобный Никон Печерский родился в богатой и знатной семье, с детства слыл кротким и добрым ребенком. В юношеском возрасте удалился в монастырь и стал монахом Киево-Печерского монастыря.



В 1096 году, когда на киевские земли напали половцы, Никон и вся братия попала в плен к неприятелю. Три года монахи терпели истязания половцев. Никону хозяин подрезал жилы, чтобы тот не сбежал. Но преподобный, при помощи креста и молитвы, стойко сносил голод и муку.

Когда киевляне заключили мир с половцами, главный мучитель Никона прибыл в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Неприятель раскаялся в содеянном, принял крещение и решил до последнего вздоха служить преподобному.

Какие традиции на праздник

24 декабря загадывали желание и отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству ветвь распускалась, то это означало, что загаданное желание исполнится.

24 декабря нужно зажечь лампаду. Наши предки верили, что преподобный Никон и свет горящей лампады способны отогнать нечистую силу и негатив.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя ничего выносить из дома, иначе благо тоже уйдет. Наши предки не давали в этот день даже крупинки соли.

Если отмечаете католическое Рождество, не стоит опаздывать к ужину или садиться за стол в грязной одежде.

Нельзя громко разговаривать и кричать, ведь считается, что такое поведение может привлечь внимание злых сил.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если день теплый, а ночью были заморозки, погода в апреле будет погожей.

В полдень солнце выглянуло — к жаркому лету. Если мрачно днем, то летние месяцы будут дождливые.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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