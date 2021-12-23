Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 24 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Преподобный Никон Печерский родился в богатой и знатной семье, с детства слыл кротким и добрым ребенком. В юношеском возрасте удалился в монастырь и стал монахом Киево-Печерского монастыря.
В 1096 году, когда на киевские земли напали половцы, Никон и вся братия попала в плен к неприятелю. Три года монахи терпели истязания половцев. Никону хозяин подрезал жилы, чтобы тот не сбежал. Но преподобный, при помощи креста и молитвы, стойко сносил голод и муку.
Когда киевляне заключили мир с половцами, главный мучитель Никона прибыл в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Неприятель раскаялся в содеянном, принял крещение и решил до последнего вздоха служить преподобному.
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Какие традиции на праздник
24 декабря загадывали желание и отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству ветвь распускалась, то это означало, что загаданное желание исполнится.
24 декабря нужно зажечь лампаду. Наши предки верили, что преподобный Никон и свет горящей лампады способны отогнать нечистую силу и негатив.
Что нельзя делать 24 декабря
Нельзя ничего выносить из дома, иначе благо тоже уйдет. Наши предки не давали в этот день даже крупинки соли.
Если отмечаете католическое Рождество, не стоит опаздывать к ужину или садиться за стол в грязной одежде.
Нельзя громко разговаривать и кричать, ведь считается, что такое поведение может привлечь внимание злых сил.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Если день теплый, а ночью были заморозки, погода в апреле будет погожей.
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В полдень солнце выглянуло — к жаркому лету. Если мрачно днем, то летние месяцы будут дождливые.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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