О том, какой будет погода в пятницу, 24 декабря, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
В прогнозе отмечается, что повышенное давление, которое определяло погоду в Украине в предыдущие дни, в пятницу сменится полем пониженного давления. Это, а также проходящий атмосферный фронт, вызовут изменение погодных условий.
Если ночью в большинстве областей сохранятся ощутимые морозы, то уже днем столбики термометров поползут вверх – вплоть до плюсовых показателей в западных, центральных и южных областях.
Кроме того, по всей стране пройдет снег, а на западе днем – еще и с дождем. Также ожидается сильный ветер с порывами. В западных, а днем местами и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается гололедица.
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Ночью на севере и в центре ожидается от -10 до -15 градусов, а днем – от -3 до +2. На востоке ночью от -15 до -20, а днем – от -1 до -6. На западе и юге ночью от -12 до -6, а днем – от 0 до +4 градусов.
В Карпатах ожидается метель с сильными порывами ветра до 20-25 м/с.
Синоптики предупредили, что в связи с опасными погодными условиями в стране вводится «желтый» уровень опасности.
Напомним, метели и сильный ветер надвигаются на Харьковщину.
Как сообщала Politeka, зима покажет украинцам, на что способна, названа дата перемены погоды.
Также Politeka писала, что морозы до -19 атакуют Украину, зима разойдется не на шутку.