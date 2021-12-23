Украину накроют снегопады в пятницу, 24 декабря, синоптики предупредили о третьем уровне опасности.

Прогноз погоды на пятницу, 24 декабря, сообщили специалисты Укргидрометцентра.

Снег и мокрый снег ожидается ночью в западных областях, а днем по всей Украине. В Карпатах местами значительный снег. На западе и крайнем юге страны днем снег с дождём.

Согласно данным погодного радара Ventusky, в некоторых областях снега насыплет до одного метра высотой.

Так, утром 24 декабря высота снежного покрова достигнет 80-87 сантиметров в западных и северо-западных регионах, а также в Житомире, Виннице и Хмельницком.

А уже к вечеру на Западе страны ожидается до 93 сантиметров снега.

В связи со снегопадами и метелью 24 декабря в горах Ивано-Франковской, 24 - 25 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также украинцев предупредили, что на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер в пятницу, 24 декадря, южный, днем в Украине местами порывы.

Холоднее всего будет в восточной части, там температура ночью опустится до -14…-18 градусов мороза, днем -1…-4 градусов мороза. Теплее всего будет в западных и Одесской областях ночью -4…-9 градусов мороза, днем 2…4 градуса тепла.

В Киев температура в ночь на пятницу будет -11…-13 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер ожидается со скоростью 7-12 м/с. Ночью будет сухо, а вот днем пойдет снег.

Напомним, что мороз атакует с новой силой: до скольки опустится температура.

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