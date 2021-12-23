Как передает Politeka.net, свежий прогноз погоды опубликовали на сайте Укргидрометцентра. В четверг, 23 декабря, минусовая температура ожидается во всех без исключения областях.
Холоднее всего будет в восточных регионах, где ночью температура опустится до -19 градусов. Днем ожидается до -7..-10 градусов. Ближе к центральным областям начнет теплеть, но не намного. В Центре в четверг ожидается -5..-9 градусов. При этом ночью похолодает до -14..-17 градусов.
В южных регионах тоже будет морозно, но теплее, чем на Востоке. Днем там будет -2..-5 градусов, а ночью температура опустится до -8..-11 градусов. В западных областях тоже будет достаточно комфортная зима – днем ожидается около -3..-6 градусов, а ночью температура опустится до -8..-12 градусов.
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Отметим, что уже в пятницу на Украину обрушится снег. При этом морозы немного спадут.
Напомним, что мороз атакует с новой силой: до скольки опустится температура.
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