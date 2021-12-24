Столбики термометров подскочат вверх, но из-за сильных осадков приятного будет мало - синоптики предупредили украинцев о возможном возникновении целого комплекса опасных зимних явлений.

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 25 декабря, в день Католического Рождества, половину территории Украины накроет ледяной дождь с мокрым снегом. В частности, обильные осадки ожидаются на Западе, Севере и Востоке. Центральным и южным регионам повезет чуть больше - здесь будет стоять преимущественно ясная погода.

После сильных морозов ниже десяти градусов, в Украину накануне Рождества наконец пришло потепление.

Максимально, столбики термометров опустятся на Востоке - днем здесь будет от -1 до +1 градуса, а ночью до -6.

На Севере температура воздуха в светлое время суток застынет на уровне -1...+1, и до -4 градусов ночью. Чуть теплее будет на Западе - ночью около нуля.

На Юге ожидается: от +3 до +7 днем и 0..+2 градуса ночью.

Синоптики предупреждают о такой опасности, как гололед, для образования которого завтра наступят просто идеальные условия.

Отметим, согласно народным приметам, какая погода 25 декабря, такую ​​и следует ожидать 31 декабря. Люди верили, если выглянуть в ночь на 25 декабря из окна и увидеть ясное небо, значит, зима будет холодной, а лето жарким. Если за облаками не видно звезд, следует ждать теплую зиму и дождливое лето.

Напомним, Украину заметет снегом, погода резко изменится: синоптики предупредили об опасности

Как сообщала Politeka, климатическая зима застала врасплох киевлян: в этом году зафиксировали аномалию

Также Politeka писала, до метра снега и морозы: зима покажет украинцам, на что способна, названа дата перемены погоды