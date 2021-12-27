Православная церковь 28 декабря почитает память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 28 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Трифон Печенгской родился в семье священника на территории Новгородской земли. Предание гласит, что однажды Трифон услышал голос, который повелел ему следовать на Север. Так Трифон и попал на Кольский полуостров, где стал жить около реки Печенга, проповедуя Евангелие саамам. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы.

Какие традиции на праздник

28 декабря, в день Святого Трифона, было принято ему молиться. Он считался покровителем моряков, поэтому обращались к нему в случае опасности.

Считалось, что сны в эту ночь показывают, в каком состоянии находится внутренняя энергия. Если приснился кошмар, значит, необходимо остановиться и разобраться в себе. Хорошие сновидения обычно сбываются в течение 3 дней.

Что нельзя делать 28 декабря

Не рекомендуется 28 декабря облачаться во все тёмное. Необходимо, чтобы хотя бы один предмет туалета был светлого (в идеале белого) цвета. Тогда удастся избежать неприятностей.

Незамужним девушкам запрещено громко смеяться. Нечистая сила услышит и подарит ей вторую половинку, с которой она только и будет делать, что плакать.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если утром дует северный ветер – будет холодно.

Заметили на деревьях иней – будет хороший урожай овса.

Какая погода на Трифонов день, такой погоды ждать в марте.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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