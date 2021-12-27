Пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь рассказала, какие лекарства украинцы могут получить бесплатно в любой аптеке, если имеют электронный рецепт от врача.

Как пишет Politeka.net, в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" секретарь НСЗУ Лилия Гудзь отметила, что финансирование программы медицинских гарантий увеличилось, поэтому список бесплатных медуслуг и лекарств расширился.

По ее словам, выделили еще 33 миллиарда гривен, что позволило расширить список бесплатных услуг в больницах. Так, украинцы имеют право на бесплатные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства. Также сюда входит и так называемая хирургия одного дня, когда человека не держат в больнице дольше, чем нужно.

Кроме этого, расширился перечень доступных лекарств, которые можно бесплатно или за небольшую доплату получить в аптеках.

"Добавляются еще два заболевания - это лекарство против хронического обструктивного заболевания легких, а также болезнь Паркинсона", - отметила Лилия Гудзь.

Также бесплатные препараты могут получить с расстройствами психики, эпилепсией, пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом. Получить лекарство можно в аптеке, предъявив фармацевту рецепт от семейного врача.

Заметим, что тысячу гривен, которую получат все украинцы, которые сделали две дозы вакцины, также можно потратить на лекарства. Это могут сделать люди пенсионного возраста в любой аптеке. Напомним, что обещанные Президентом Украины средства уже начали поступать украинцам через программу "Дія".

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