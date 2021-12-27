Как пишет Politeka.net, в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" секретарь НСЗУ Лилия Гудзь отметила, что финансирование программы медицинских гарантий увеличилось, поэтому список бесплатных медуслуг и лекарств расширился.

больница, справка, медицинская карточка, больничный

По ее словам, выделили еще 33 миллиарда гривен, что позволило расширить список бесплатных услуг в больницах. Так, украинцы имеют право на бесплатные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства. Также сюда входит и так называемая хирургия одного дня, когда человека не держат в больнице дольше, чем нужно.

Кроме этого, расширился перечень доступных лекарств, которые можно бесплатно или за небольшую доплату получить в аптеках.

"Добавляются еще два заболевания - это лекарство против хронического обструктивного заболевания легких, а также болезнь Паркинсона", - отметила Лилия Гудзь.

Популярные статьи сейчас

50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."

Осадчая и Горбунов сняли сказочную атмосферу в своем доме: "Единственная пара, милующая глаз"

Мирзоян после слухов о расставании с Тоней Матвиенко показал, как провел время вдали от семьи: "Очень круто"

ЧП с поездами Укрзализныци, пассажиров пересаживают в автобусы: что произошло

Оборвалась жизнь знаменитого певца: сердце остановилось в середине концерта
Показать еще

Также бесплатные препараты могут получить с расстройствами психики, эпилепсией, пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом. Получить лекарство можно в аптеке, предъявив фармацевту рецепт от семейного врача.

больница, справка, медицинская карточка, больничный

Заметим, что тысячу гривен, которую получат все украинцы, которые сделали две дозы вакцины, также можно потратить на лекарства. Это могут сделать люди пенсионного возраста в любой аптеке. Напомним, что обещанные Президентом Украины средства уже начали поступать украинцам через программу "Дія".

Ранее Politeka писала, что на стадионе обнаружили тело украинки: прохожие опомнились слишком поздно.

Напомним, что тысяча за вакцинацию, начались выплаты, но есть "но": о каком ограничении нужно знать.

А еще Politeka сообщала, что начальница почты хитрым способом воровала деньги: сколько похищено из кассы и как ее наказали.