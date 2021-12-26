З 24 грудня до проекту "єПідтримка" приєдналися державні банки ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк - кошти вже почали надходити на спеціальні картки українців.

Понад 3,6 млн осіб вже відкрили спеціальні рахунки в цих банках. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Раніше нараховувати кошти почали Альфа Банк, Монобанк і А-банк. З 19 грудня на отримання тисячі гривень за вакцинацію подали заявки 5 мільйонів українців, шість мільйонів людей вже відкрили спеціальну карту.

У Кабміні нагадали про важливе обмеження, пов'язане з виплатою "ковідної тисячі". Так, подати заявку в додатку "Дія" на отримання цих коштів можна до 29 грудня включно, а витратити отримані гроші - протягом 4 місяців. Зняти гроші готівкою або перевести на іншу карту - неможливо.

Важливо! Оформлення спеціальної картки в будь-якому банку-партнері "єПідтримки" безкоштовно. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн у відділенні.

Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Паперовий сертифікат від сімейного лікаря не підходить для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат в додатку "Дія" зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Раніше ми розповідали, куди найчастіше витрачають свою тисячу за вакцинацію українці: на першому місці покупки книг, на другому - походи в кінотеатри і на третьому - залізничні квитки.

Також Мінцифра розробляє для осіб старше 60 років можливість витратити ці кошти на ліки.

Раніше Politeka писала, що тисяча за вакцинацію: як отримати гроші в "ПриватБанку" і "Ощадбанку", з'явилася інструкція

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