В Офісі президента перерахували категорії товарів і послуг, на які можна витратити "ковідну тисячу", а також анонсували розширення цього списку. Про це повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма під час свого брифінгу 20 грудня.

Так, зараз розробляються можливості, щоб тисячу за вакцинацію можна було витратити не тільки на книги, кіно, спортазли або квитки. Найближчим часом стане доступна опція "ліки" для громадян України старше 60 років.

Програма "єПідтримка", яка розрахована на рік, буде й далі розвиватися - кількість категорій зросте, залежно від потреб, що виникають у суспільстві.

Нагадаємо, щоб отримати свою тисячу гривень від держави, потрібно бути повністю вакцинованим від коронавірусу та подати відповідну заявку в застосунку "Дія".

На сьогодні виплати здійснюють шість банків: Monobank, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк, "Альфа Банк" та "А-банк". Деякі вже почали в тестовому режимі перераховувати гроші своїм клієнтам за власний рахунок.

За кілька днів українці вже встигли витратити десятки мільйонів гривень. Найчастіше тисячу за вакцинацію витрачали на книги, кінотеатри (цей показник практично зрівнявся з першим) і залізничні квитки. Більше 80% всіх платежів проводяться онлайн.

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