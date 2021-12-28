В первый месяц 2022 года украинцев ждут сразу 12 официальных выходных дней – появился полный список дат, в которые люди будут отдыхать.

Из-за длинных новогодних праздников январь традиционно становится месяцем с одним из самых длинных списков нерабочих дней в году. Январь 2022 года не станет исключением.

Так, из 31 дня месяца 19 будут рабочими и 12 – выходными.

Поскольку 1 января выпадет на субботу, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, украинцы будут отдыхать с 1 по 3 января включительно. Также три нерабочих дня подряд ждут людей на Рождество: с 7 по 9 января включительно.

Кроме того, важно помнить, что 6 января – за день до праздника – рабочий день будет сокращен на час.

Итого в январе ожидаются такие праздничные даты: Новый год (1 января), Сочельник (6 января), Рождество Христово (7 января), Старый Новый год (14 января), Крещение (19 января), День Соборности Украины (22 января), День студента (25 января).

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