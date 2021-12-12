Грядут новогодние и рождественские праздники, а вместе с ними длинные выходные в декабре-январе. Разъясняем, как и когда будем гулять.

Так, декабрь 2021 насчитывает 9 официальных выходных, один из них является дополнительным. Католическое Рождество 25 декабря выпадает на субботу, следовательно выходной переносится на понедельник. Поэтому украинцы будут гулять три дня подряд, 25, 26 и 27 декабря.

Следующие затяжные выходные ждут нас в начале января 2022. Новый год будем отмечать 1, 2 и 3 числа. Еще три дня выходных будут на Православное Рождество - 7, 8 и 9 января.

Примечательно, что рабочие предпраздничные дни будут сокращены на один час. К ним относятся такие даты, как 24 декабря, а также канун Нового года 31 декабря.

Зимние каникулы, в свою очередь, рекомендованы с 25 декабря по 9 января. Но эпидемиологическая ситуация в стране может внести свои коррективы.

Добавим, в следующем 2022 году украинцев ждут 10 периодов длинных выходных, связанных с праздниками.

С учетом переносов (когда праздник выпадает на субботу или воскресенье), имеем следующую картину:

1-3 января - Новый год (всего 3 дня выходных);

7-9 января - Рождество (всего 3);

5-8 марта - 8 Марта (всего 4);

23-25 апреля - Пасха (всего 3);

30 апреля-2 мая - Первомай (всего 3);

7-9 мая - День Победы (всего 3);

11-13 июня - Троица (всего 3);

25-28 июня - День Конституции (всего 4);

14-16 октября - День защитника Украины (всего 3);

24-26 декабря - Рождество (всего 3).

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