Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 30 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и среди пленных оказались указанные Ананий, Данил, Мисаилв и Азарий. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку те были очень способными.

Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетичный образ жизни. Именно за это Господь подарил им мудрость. Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить. Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к ним.

Какие традиции на праздник

Все сны 30 декабря являются вещими и способными дать прогноз на весь будущий год.

Принято в этот проводить обряды с огнем, которые сжигают все беды и несчастья, которые произошли с вами за прошлый год. Такой обряд принесет удачу и счастье.

Наши предки обычно устраивали 30 декабря разнообразные гадания. В древности в день Даниила девушки гадали на суженого.

Запреты, что нельзя делать

Запрещается пришивать пуговицы. Если это сделать, то ожидают такие последствия: в новый год перейдут все проблемы, которые преследовали человека в прошлом году; появятся новые неприятности.

Нельзя, чтобы 30 декабря были пустые карманы – в них должна лежать хотя бы монетка.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Какая погода на Даниила, таким и будет май.

Если на Даниила, 30 декабря, появился иней на деревьях, то на святки будет теплая погода.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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