Протоиерей ПЦУ, настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин обратился к украинцам и призвал беречь себя. Он заявил, что проводить похороны в непогоду "приятного мало".

Неоднозначное заявление священник сделал на своей странице Facebook.

Кроме того он разместил селфи, сделанное на фоне кладбища в метель.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду приятного мало", – написал протоиерей ПЦУ.

Многие украинцы оценили пост священнослужителя как шутку, но нашлись и те, кто негативно оценил своеобразную заботу.

"Батюшка погоды испугался. Гнева Божьего побойтесь", "Самое оригинальное поздравление. И пожелания. Спасибо Отче", "Ну и шутки у вас господин отец Александр. Спасибо! Вашими молитвами и Божьей лаской, всем вам и нам Божьего благословения!", "Спасибо за заботу) Читаю вас и понимаю, что вы единственный к кому бы я ходил в церковь", "Вцепились в слова,и поехало, полетело!!! Будьте все здоровы,и воспринимайте юмор", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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