В Украине резко вырастут штрафы, которые придется заплатить за незаконный сбор трав, грибов и ягод: новые суммы пени для нарушителей утвердил Кабмин.

Об этом сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Теперь штраф за незаконную рубку или повреждение деревьев составит от 257 гривен до 18300 гривен в степной зоне и от 227 гривен до 16800 в других зонах.

Сбор дикорастущих цветов обойдется нарушителям в 30 гривен за один цветок. За килограмм ягод придется заплатить 378 гривен, а орехов – 1154 гривен.

Штраф за незаконный сбор грибов составит 75 гривен за единицу.

Особенно сильно выросли размеры штрафов за незаконную охоту и рыбалку. Например, за убитого без лицензии оленя или кабана браконьеры заплатят 30300 гривен, а за одного выловленного представителя гибрида осетровых – 12500 гривен.

При этом в Минохраны окружающей среды подчеркнули, что все эти штрафы касаются только природно-заповедного фонда. В правительстве просто пересмотрели размеры пени, которые до этого были установлены еще в 2013 году. Вступившее в силу постановление не предусматривает введение никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов.

Подчеркивается, что в заповедных зонах о запретах украинцам напомнят специально установленные таблички, а также служба охраны. В министерстве отмечают, что таким образом случайный сбор грибов или ягод в таких зонах крайне маловероятен.

Украинцам напомнили, что они все еще могут собирать грибы и ягоды в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников. Однако, только при условии, что собранные ресурсы не пойдут на продажу.

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