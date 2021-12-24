С 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, обозначающий, что работающим украинкам нужно стать на воинский учет.

По информации начальника Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерия Куценко, женщин, не ставших на воинский учет, будут штрафовать.

Размер штрафа для "уклонисток" составит от 850 до 1700 гривен. Также наказанию подвергнутся и работодатели. Им уготован штраф в размере от 5100 до 8500 гривен.

Налагать административные взыскания начнут с 2023 года.

Кроме того, по словам Куценко, с 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу.

Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин. Брать на учет будут не всех. Кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья. Воинская обязанность касается украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Отметим, Минобороны опубликовало полный перечень профессий для женщин, которым необходимо стать на воинский учет. Он затрагивает 35 сфер деятельности и состоит из порядка 100 специальностей, включая бухгалтеров, психологов, журналистов и музыкантов.

Миноброны разработало памятку для женщин, как стать на воинский учет и какие документы для этого нужны. Отмечается, что алгоритм еще может измениться.

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