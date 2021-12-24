По информации начальника Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерия Куценко, женщин, не ставших на воинский учет, будут штрафовать.
Размер штрафа для "уклонисток" составит от 850 до 1700 гривен. Также наказанию подвергнутся и работодатели. Им уготован штраф в размере от 5100 до 8500 гривен.
Налагать административные взыскания начнут с 2023 года.
Кроме того, по словам Куценко, с 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу.
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Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин. Брать на учет будут не всех. Кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья. Воинская обязанность касается украинок в возрасте от 18 до 60 лет.
Отметим, Минобороны опубликовало полный перечень профессий для женщин, которым необходимо стать на воинский учет. Он затрагивает 35 сфер деятельности и состоит из порядка 100 специальностей, включая бухгалтеров, психологов, журналистов и музыкантов.
Миноброны разработало памятку для женщин, как стать на воинский учет и какие документы для этого нужны. Отмечается, что алгоритм еще может измениться.
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