Православная церковь почитает память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского, который родился в Малой Азии, на границе с Арменией, в христианской семье.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 31 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Святой Модест был известен как архиепископ Иерусалимский. Именно он восстановил Храм Гроба Господня, разрушенного армией Персии. Также Модест заботился и о других христианских святынях.

В 614 году на Палестину и Сирию напали войска царя Хозроя из Персии. Они объединились с иудеями, разрушали христианские святыни и убили около 90 тысяч христиан. В плен взяли Иерусалимского патриарха Захария и многих других, потому святитель Модест временно руководил Иерусалимской Церковью.

С помощью патриарха Иоанна Милостивого святитель Модест сумел восстановить большое количество святынь, в том числе и Храм Гроба Господня. Останки убитых монахов он похоронил со всей честью. А когда через 14 лет из плена вернулся патриарх Захария, Модест отошел от дел. Однако после смерти патриарха занял его место. Умер в 634 году в возрасте 94 лет.

Какие традиции на праздник

Нужно принять ванну или душ, чтобы смыть с себя всю негативную энергетику.

Незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилья зажечь по свече.

По возможности выбросить всю пришедшую в негодность посуду (с трещинами, сколами и т.д.). Можно избавиться и от вещей, которые напоминают о разного рода неприятностях и проблемах.

31 декабря нельзя:

бить посуду – это приведет к ссорам с домочадцами;

ругаться за праздничным столом – случится несчастье;

оставлять новогодний стол пустым – к бедности и голода;

выбрасывать остатки пищи с новогоднего стола – выгоните свою удачу.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



чем морозы сильнее, тем менее вероятны потом сильные снегопады;

какая погода 31 декабря, такой будет и в июне.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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