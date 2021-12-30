Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 31 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Святой Модест был известен как архиепископ Иерусалимский. Именно он восстановил Храм Гроба Господня, разрушенного армией Персии. Также Модест заботился и о других христианских святынях.
В 614 году на Палестину и Сирию напали войска царя Хозроя из Персии. Они объединились с иудеями, разрушали христианские святыни и убили около 90 тысяч христиан. В плен взяли Иерусалимского патриарха Захария и многих других, потому святитель Модест временно руководил Иерусалимской Церковью.
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С помощью патриарха Иоанна Милостивого святитель Модест сумел восстановить большое количество святынь, в том числе и Храм Гроба Господня. Останки убитых монахов он похоронил со всей честью. А когда через 14 лет из плена вернулся патриарх Захария, Модест отошел от дел. Однако после смерти патриарха занял его место. Умер в 634 году в возрасте 94 лет.
Какие традиции на праздник
Нужно принять ванну или душ, чтобы смыть с себя всю негативную энергетику.
Незадолго до наступления Нового года в каждой комнате жилья зажечь по свече.
По возможности выбросить всю пришедшую в негодность посуду (с трещинами, сколами и т.д.). Можно избавиться и от вещей, которые напоминают о разного рода неприятностях и проблемах.
31 декабря нельзя:
- бить посуду – это приведет к ссорам с домочадцами;
- ругаться за праздничным столом – случится несчастье;
- оставлять новогодний стол пустым – к бедности и голода;
- выбрасывать остатки пищи с новогоднего стола – выгоните свою удачу.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- чем морозы сильнее, тем менее вероятны потом сильные снегопады;
- какая погода 31 декабря, такой будет и в июне.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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