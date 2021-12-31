Новый пик заболеваемости ковидом "наметили" на середину января - это связано с распространением ОРВИ.

Как сообщил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается сразу после массовых гуляний «старого нового года», то есть 13 января.

«У нас подъем заболеваемости ожидается после новогодних праздников, после 13 января. Это естественно для Украины – увеличение количества больных на вторую-третью неделю следующего года. Это связано с распространением острых респираторных инфекций», – сообщил Олег Рубан в эфире украинского телеканала, передает "apnews".

По его словам, 2022 год скорее всего станет последним годом пандемии, а через год коронавирус станет привычной сезонной болезнью.

К слову, украинцы не смогут сделать вакцину против Сovid-19, в Минздраве рассказали почему.

Об этом заявила заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич.

Так, на новогодние праздники украинцы не смогут сделать вакцину от covid-19, поскольку закроют центры вакцинации. Это решение приняли для того, чтобы дать медицинским работникам отдохнуть. Стоит отметить, что ранее, в офисе Президента сообщали, что не собираются этого делать.

В другие дни центры вакцинации будут работать в обычном режиме. Узнать график работы и записаться на прививку можно через контакт-центр МОЗ.

Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."

Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике