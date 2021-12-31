В связи с повышением минимальной зарплаты растет и размер налога на недвижимое имущество - в налоговой озвучили новые цифры.

Налоговым кодексом предусмотрена общая ставка налога не более 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года. Следуя из этого, в 2022 году размер налога на недвижимость составит 97,5 грн. за один квадратный метр. А это на 21% больше, чем в 2021 году. Такие данные приводит пресс-служба ГУ ГНС в Киевской области.

Отметим, платить нужно только за "лишнюю" площадь. Так, налогом на недвижимость облагаются квартиры, площадью свыше 60 кв. м и частрные дома - более 120 кв. м.

В частности, если у человека в собственности есть квартира общей площадью 100 м. кв, то в 2022 году налог на недвижимость в этом случае будет составлять 3600 гривен (сейчас — 2832 гривны).

Больше всего заплатят в 2022 году владельцы квартир, площадью более 300 кв. метров. В этом случае размер налога на недвижимость составит 25 тысяч гривен. Такая же сумма предусмотрена для владельцев частных домов с общей площадью более 500 кв.



Платить налог на недвижимость нужно раз в год. Количество людей прописанных в квартире или доме никак не влияет на его размер. Начисляется налог 1 июля за прошлый год.

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