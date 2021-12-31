С 16 января 2022 года вступают в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно документу, уже с 16 января 2022 года все общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном языке независимо от того, публикуется ли одновременно версия на каком-либо другом языке, включая русский. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Исключения составляют только печатные СМИ, в свидетельстве о регистрации которых записана местная сфера распространения. Для них это требование вступит в силу до 16 июля 2024 года.

Отмечается, что тираж на украинском языком должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить.

Такие же правила касаются и распространения печатных изданий по подписке. То есть, если издание распространяется на русском, то допускается только при условии обеспечения со стороны их учредителей (соучредителей) должна быть обеспечена возможность подписки в Украине такого же издания на государственном языке.

В месте распространения печатного издания на русском языке должно распространяться такое средство массовой информации на государственном, независимо от того, происходит ли распространение на платной основе или на безвозмездной, включая безвозмездную раздачу.

Также запрещается размещать в печатных изданиях объявления, рекламную информацию и т. д. на русском.

Кроме того, во всех местах распространения печатных средств массовой информации печатные СМИ на государственном языке должны составлять по меньшей мере 50% названий распространяемых в этом месте печатных средств массовой информации.

За несоблюдение норм предусмотрен штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8−8,5 тыс гривен).

Повторное нарушение в течение года, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение наказывается штрафом от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8,5−11,9 тыс. грн).

Привлекать нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по охране государственного языка начнет с 16 июля 2022 года.

Напомним, 14 июля 2021 года Большая палата Конституционного Суда Украины признала конституционным этот языковой закон.

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