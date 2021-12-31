Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, которые имеют целью имплементировать Директиву 2010/75/ЕС. Однако эти проекты не соответствуют украинским реалиям в части сроков перехода на европейские нормы, поэтому должны быть существенно доработаны перед рассмотрением.

Об этом говорится в «Видении бизнеса относительно основных законодательных инициатив и политик в сфере окружающей природной среды, климата и уменьшения выбросов парниковых газов», которую презентовали в ФРУ.

Так, законопроекты №6004, 6004-1, 6004-2 обязывают ввести в Украине систему интегрированных окрестные разрешений, говорится в Видении. В сравнении с действующим законодательством, для одной установки предусматривается получение единого разрешения на все виды выбросов, а нормативы выбросов устанавливаются в соответствии с НДТМ – которые максимально полно соответствуют аналогичным НДТМ ЕС.

«Украинская промышленность поддерживает необходимость имплементации Директивы 2010/75/ЕС и переход на новую систему требований НДТМ. Однако ключевым вопросом остается срок перехода на такую систему. Ведь сама Директива предусматривает утверждение национальных переходных планов без каких-либо ограничений в сроках», - подчеркивают в ФРУ.

Там напоминают: страны ЕС осуществляли постепенный переход на новые экологические нормативы на протяжении нескольких десятилетий и при активной поддержке государства. В частности, Польша осуществляла переход 20 лет, Словакия – 17. Поэтому для украинских предприятий необходимо предусмотреть более длительный период для перехода на следующие нормативы (минимум - 15 лет).

"В то же время, законопроекты №6004, 6004-2 предлагают абсолютно нереальный срок перехода в 7 лет, а автоматизированный мониторинг выбросов в режиме реального времени (который очень часто означает установку новейшего оборудования) вводится с введением в действие закона", - отмечают в ФРУ.

В Федерации отмечают: наиболее оптимальным законопроєктом в этой сфере является №6004-1, который содержит ряд ключевых для бизнеса норм.

«При этом законопроект №6004-2 также может быть поддержан. Но если максимальные сроки отступления, предусмотренные проектом, будут зависеть от типа модернизации и составлять от 7 до 15 лет, а НДТМ для конкретных видов деятельности и операторов установок начнет действовать через 2 года после введения в действие выводов НДТМ (с учетом срока отступления)», - подчеркивают в ФРУ.

Там также отметили: соответствующие законопроекты должны предусматривать нормы по разработке НДТМ, которые будут учитывать как соответствующий технологический потенциал и инвестиционные возможности украинской промышленности, так и современные подходы, опыт разработки и внедрения НДТМ в Европейском Союзе.

Ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что украинская власть пытается саботировать экологические реформы в Украине путем разработки законопроєктів, которые не могут быть приняты. Так, согласно анализу ЭВА, проекты №6004 и №6004-2 создают предпосылки для появления новых коррупционных рисков, ведь они почти полностью дублируют трижды провалившийся народными депутатами законопроект №4167, который включал выборочную имплементации положений Директивы 2010/75/ЕС, а также нереалистичные сроки перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта.