Погода в Украине неожиданно ухудшится, после оттепели в страну вновь нагрянут морозы, а мокрый снег атакует украинские регионы на Востоке и Юге.

Как передает Politeka.net, в Украину неожиданно вернутся холода – в большинстве областей ожидаются морозы до -14 градусов.

В западных областях температура опустится до -5..-8 днем, и -11..-14 ночью.

В центральных областях будет от -4 до -6 градусов. Ночью - до -5..-7 градусов. В Киеве ночью столбики термометра покажут -11..-13 градусов.

На Западе температура ночью опустится до -11..-13 градусов. Днем до -5..-8 градусов.

В восточных и южных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. На Юге будет около -1..2 градусов, а в восточных областях около -1..1 градуса. Холоднее будет в Харьковской и Сумской областях. Там температура опустится до -5..-8 градусов.

С понедельника снег атакует южные и западные регионы.

Стоит отметить, что погода в Украине будет весьма капризной. К Новому году синоптики обещают снег, но температура может неожиданно повыситься, что приведет к внезапному потеплению.

Снегопады ожидаются в Украине на протяжение всего января. В первой половине месяца может быть небольшой плюс, а позже температура будет держаться в районе -5..-7 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, зима 2022 года будет немного теплее, чем прошлая.

Добавим, что этой зимой украинцы столкнутся со снежными бурями и непогодой.

Напомним, что Украину накроет стена ледяного дождя: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, названы даты дополнительных выходных в 2022 году.

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