На этот вопрос ответил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин изданию " Суспильне ".

Кузин сообщил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям и спрогнозировать, как быстро он будет распространяться – возможности нет.

“Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально, в зависимости от развития ситуации, возможно все. Мы ведь понимаем, что "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям. Спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности, но локдаунов пока не ожидаем”, - рассказал он.

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