Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 4 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
У святой Анастасии была мать, которая воспитывала ее в христианской вере. При этом ее отец был сенатором-язычником, и он не хотел даже и слышать о христианах и их вере. Тем более, что вера христиан тогда не одобрялась властью. За веру людей отдавали на растерзание львам.
Когда мать Анастасии умерла, отец отдал свою дочь в жены богачу Помплию, который был ей неприятен из-за своего отношения к христианской вере. Она хотела сохранить невинность, и каждый раз, когда муж пытался подступиться к ней она говорила, что болеет неизлечимым заболеванием и избегала его.
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После смерти своего мужа, она тратила деньги на помощь христианам. Когда об этом узнал император Диоклетиан, то пришел в ярость и приказал привязать Анастасию к четырем столбам и разжечь под ней огонь. Когда это сделали пламя не коснулось ее тела, а дух вознесся к Богу.
Какие традиции на праздник
Анастасии молились, чтобы попросить помощи в легких родах. Ей также молились о здоровье и благополучие детей.
Замужние женщины и девушки на выданье вышивали 4 января особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежными оберегами и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери.
Что нельзя делать
Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.
В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.
Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год;
- Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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