Православная Церковь чтит святую Анастасию, покровительницу беременных женщин - она жила в IV веке и приняла мученическую смерть из-за гонений на христиан в Риме.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 4 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

У святой Анастасии была мать, которая воспитывала ее в христианской вере. При этом ее отец был сенатором-язычником, и он не хотел даже и слышать о христианах и их вере. Тем более, что вера христиан тогда не одобрялась властью. За веру людей отдавали на растерзание львам.

Когда мать Анастасии умерла, отец отдал свою дочь в жены богачу Помплию, который был ей неприятен из-за своего отношения к христианской вере. Она хотела сохранить невинность, и каждый раз, когда муж пытался подступиться к ней она говорила, что болеет неизлечимым заболеванием и избегала его.

После смерти своего мужа, она тратила деньги на помощь христианам. Когда об этом узнал император Диоклетиан, то пришел в ярость и приказал привязать Анастасию к четырем столбам и разжечь под ней огонь. Когда это сделали пламя не коснулось ее тела, а дух вознесся к Богу.

Какие традиции на праздник

Анастасии молились, чтобы попросить помощи в легких родах. Ей также молились о здоровье и благополучие детей.

Замужние женщины и девушки на выданье вышивали 4 января особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежными оберегами и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери.

Что нельзя делать

Сегодня нельзя бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни.

В этот день нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден.

Сегодня нельзя прокалывать уши, поскольку они будут долго заживать.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год;

Если на День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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