О том, что изменилось в приложении за последний год, рассказал в своем Телеграм-канале вице премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины, а также менеджер «Дії» Михаил Федоров.
Он сообщил, что в начале января число уникальных пользователей приложения преодолело отметку в 13 миллионов человек. За 2021 год этот показатель увеличился более чем в 5 раз.
Вместе с ростом числа пользователей увеличивается и функционал приложения. На сегодняшний день в нем доступны 15 документов и 9 услуг. Особенно часто украинцы используют приложение для демонстрации COVID-сертификатов, водительских прав, а также для налоговой документации.
Приложение «Дія» принимается более 1800 организациями в Украине.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Победительница "Х-Фактор" с новой внешностью порадовала украинцев сюрпризом: "К вам под елочку"
Жена ведущего "Холостяка" Решетника в маленьком платье зажгла в новогоднюю ночь: "Эталон женственности"
Андрей Данилко проговорился, с кем всегда встречает утро 1 января: "Обязательно..."
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
Кроме того, украинцам напомнили об услуге «єПідтримка», которая заработала в приложении в декабре прошлого года. Благодаря ей люди могут получить тысячу гривен за вакцинацию.
За три недели действия услуги в банках было открыто 73 миллиона специальных карт, в приложении «Дія» зафиксировано 6,1 миллиона заявок на получение выплат, а украинцы уже успели потратить 638 миллионов гривен.
Напомним, приложение "Дія", украинцам сообщили о важных изменениях.
Как сообщала Politeka, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году.
Также Politeka писала, что приложение "Дия", украинцам сообщили о новой полезной функции.