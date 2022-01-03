За 2021 год число пользователей приложения «Дія» в Украине резко выросло, при этом увеличилось и количество функций, которые предоставляет сервис.

О том, что изменилось в приложении за последний год, рассказал в своем Телеграм-канале вице премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины, а также менеджер «Дії» Михаил Федоров.

Он сообщил, что в начале января число уникальных пользователей приложения преодолело отметку в 13 миллионов человек. За 2021 год этот показатель увеличился более чем в 5 раз.

Вместе с ростом числа пользователей увеличивается и функционал приложения. На сегодняшний день в нем доступны 15 документов и 9 услуг. Особенно часто украинцы используют приложение для демонстрации COVID-сертификатов, водительских прав, а также для налоговой документации.

Приложение «Дія» принимается более 1800 организациями в Украине.

Кроме того, украинцам напомнили об услуге «єПідтримка», которая заработала в приложении в декабре прошлого года. Благодаря ей люди могут получить тысячу гривен за вакцинацию.

За три недели действия услуги в банках было открыто 73 миллиона специальных карт, в приложении «Дія» зафиксировано 6,1 миллиона заявок на получение выплат, а украинцы уже успели потратить 638 миллионов гривен.

Напомним, приложение "Дія", украинцам сообщили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году.

Также Politeka писала, что приложение "Дия", украинцам сообщили о новой полезной функции.