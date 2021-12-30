Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в приложении "Дія" и будут иметь такой же вес, как и их бумажные аналоги.

В Минцифре сообщили, что водительские права, техпаспорта и студенческие билеты в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Такое решение было принято в среду, 29 декабря, на заседании Кабмина. Постановление вступает в силу с момента публикации.

Что это значит для украинцев: электронные водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать бумажный документ.

Отмечается, что проект в рамках эксперимента начал внедряться с 2019 года. За это время сформировано более 700 тыс. студенческих, по 4 миллиона водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Украинцы активно обсуждают новшество:

"А когда в Дії наконец-то появятся пенсионные удостоверения? Или вы пенсионеров уже за людей не считаете? 🙁"

"Я хочу посмотреть на это. Расскажите, как мне предъявить права на трассе, где нет интернета"

"а мордой еще надо перед айфоном трясти, чтобы войти в тy "Дию" или уже достаточно только 300 раз присесть?"

"Теперь каждый может зафотошопить любой документ, поскольку сканера QR-кодов еще ни у кого нет и скоро не будет"

"Нас в "Дия" уже более 12 миллионов. 😀 Слава Украине!!!"

"Украина ожидает выборов в "Дия", чтобы и молодежь имела возможность выбирать будущее своей страны, а не только пенсионеры. Молодежь уже встала от эмиграции. Вся надежда на выборы в смартфоне"

Напомним, "Дия" запускает новые функции, что изменится: "Мы отменяем..."

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