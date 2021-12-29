В приложении «Дія» появилась новая функция, благодаря которой украинцы смогут получать сообщения о судебных заседаниях, в которых они принимают участие.

Об этом рассказал в своем Телеграм-канале вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Запустили бета-тест уведомлений о судебных заседаниях, которые вас касаются», - написал он.

Отмечается, что такую функцию решили ввести из-за распространенных случаев, когда суд отправляет сообщение человеку обычной почтой, а тот, в свою очередь, не получает его вовремя, а потом сталкивается с проблемами. Уведомления в «Діє» позволят вовремя проинформировать человека о вызове в суд.

«Ведь у многих были ситуации, когда вы не знали, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Теперь все изменится», - добавил Федоров.

В уведомлениях будет уточняться, о каком судебном споре идет речь и кем украинец в нем является – истцом или ответчиком.

Для появления этой функции обновлять приложение не нужно. Достаточно будет включить в настройках опцию «Разрешить уведомления».

Отметим, что в «Діє» продолжают появляться все новые функции. Так, ранее украинцам сообщили, что они смогут использовать приложение для получения денежной компенсации при отказе от «пакета малыша». Для этого нужно заполнить электронную форму в приложении.

Напомним, украинцы смогут использовать «Дію» для получения еще одной выплаты.

Как сообщала Politeka, тысяча за вакцинацию, начались выплаты, но есть «но».

Также Politeka писала, что масштабный сбой произошел в работе "Дія", названа причина и что делать.