Как написал Гаврилюк в Facebook, в течение 2021 года он прочитал 55 книг – Goodreads говорит, что это 24 269 страниц.

Он признался, что на чтение книг его вдохновили подписчики. В марте 2021 года он поделился списком из ста прочитанных книг и получил невероятную поддержку – более 4 тыс. лайков, сотни комментариев, поздравлений, советов, приглашений на интервью и т.д. После этого ему захотелось читать еще больше.

"Знаю, что годовые итоги уже немного надоели, но своими не могу не поделиться. С марта я не расставался с книгами в прямом смысле этого слова. Я практически вычеркнул из своей жизни телевидение, соцсети, брал книгу на работу и читал, пока ждал клиентов. Да, я немного отставал от реальной жизни, но ничего не потерял. Наоборот – обогатился", – написал он.

Стоит отметить, что Михаил Гаврилюк – известный активист Евромайдана, которого беркутовцы раздели, вывели на мороз и начали фотографировать.

Казак Четвертой сотни Самообороны Майдана. Впоследствии – доброволец в АТО в составе добровольческого батальона "Золотые Ворота" и народный депутат Украины VIII созыва. После окончания депутатских полномочий работает таксистом в Киеве.

Напомним, что таксиста экс-нардепа Гаврилюка поймали на горячем, яркие фото.

Как сообщала Politeka, Казак Гаврилюк предложил нардепам расстреливать предателей.

Также Politeka писала, что казак Гаврилюк с молодой женой попались на горячем, в сеть слили кадры гнездышка.