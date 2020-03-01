В соцсетях активно обсуждают теперь уже бывшего нардепа от «Народного фронта» Михаила Гаврилюка, который после работы в Раде устроился таксистом

Об этом пишет Politeka.net

В частности, в сети появились забавные фотожабы с Гаврилюком.

В социальных сетях мнения людей разделились. Одних комментаторов насмешила новая работа Михаила, другие предположили, что таким образом он маскируется, но нашлись и такие, кто не видит в этом ничего плохого, так как главное - что не ворует.

«Хоть заработал на одежду в Раде или с голой жо** таксует?»,

«Чтоб они все крутили баранку»,

«Кризис сделал свое дело»,

«Да это маскировка, чтоб не спросили за какие деньги хатынку в три этажа на Закарпатье строит»,

«А может он пробует пожить на наши зарплаты?»,

« Он туда (в Раду) случайно попал, из него профeсионал, он хороший человек, алe писать законы .... каждый должен делать ту работу, которую хорошо знает»,

"Ничего в этом нет плохого. Наворовал и убежал, плохо. Зарабатывает честно, опять не так",

«Те, кто "следил" за работой Михаила, то никогда не видели работу братьев Добкин. После выборов меня уже не удивит наше население. А нам нужно общаться, объединяться, понимать и поддерживать друг друга. Пану Михаилу совет, молодец»,- пишут в сети.

Напомним, что жительница Киева Алла Железняк, которая воспользовалась услугами такси подметила, что водитель уж больно напоминает нардепа Михаила Гаврилюка.

«Что сказать, народный депутат и таксист – одно лицо!», − написала женщина в соцсетях.

Сам Михаил Гарилюк уже отреагировал на ситуацию и подтвердил, что работает таксистом.

«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому», - написал экс-нардеп на своей странице в Фейсбуке.

Также экс-нардеп признался, почему выбрал для себя именно такую работу.

"Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост", - шутит Гаврилюк.

Напомним, что вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

Как сообщала Politeka, Казак Гаврилюк предложил нардепам расстреливать предателей.

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