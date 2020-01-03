Бывшего нардепа Михаила Гаврилюка, которого окрестили "козаком", уличили в строительстве трехэтажного дома в карпатских лесах

При этом, судя по декларации, средств на эту грандиозную стройку у козака Гаврилюка нет. Журналист Василий Крутчак побывал на месте и собственными глазами убедился в существовании особняка.

Дом площадью 550 кв. м находится в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область). Рядом с ним – озеро, река и водопад.

На месте Крутчак встретил мужчину, который представился братом тестя Гаврилюка, а также оглядел участок.

"Вот это водопад возле домика, который построил Михаил Гаврилюк. Вот река течет, водопад. Я реально радуюсь, что его депутатство зря на прошло. Трудился честно. И сразу домик Гаврилюка. Красота!" – прокомментировал увиденное журналист.

По словам Крутчака, в декларации Гаврилюка нет той суммы, которая могла бы позволить построить такие хоромы. В августе 2019 года перед увольнением с должности "козак" задекларировал 381 тыс. грн зарплаты. Его жена задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка.

Также в декларации бывшего нардепа отсутствовала информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении участком, который показал журналист.

Стройка вызвала ажиотаж в сети. На Фейсбук пользователи активно комментируют пост Крутчака о "козаке".

"Вот кто Карпаты вырубил"

"сдавать квартирантам норм))"

"Людина рубала брус, сама зводила малёшенький будиночок.. Злий Ви"

"Ну не за «спасибо» кнопки в ВР тиснув"

"Ніколи не розумів, навіщо людям 550 квадратів. Ну є бабки, побудуй же нормальне щось..."

"Та це як у Ляшка. Друзі дозволили безкоштовно пожити "

"Хлопець власним мозолем на дупі заробив копійку тиснувши кнопки у стінах ВРУ аби потім побудувати собі малесеньку хатиночку десь на окраїні села, як сиротинка... а ти, Василь Крутчак, так його... ех... Я за козака голяка!!!"

Позднее Гаврилюк прокомментировал строящийся дом у себя на странице в соцсети Фейсбук. По его словам, он принадлежит семье жены Ярины.

"СМИ часто выставляли меня тупым в своих сюжетах, но сегодня они прыгнули выше головы. Оказывается, я строю трехэтажный дом в живописных Карпатах... и не внес в декларацию данные о средствах, на которые я все это приобрел и построил. То есть в декларации я притворяюсь бедным и одновременно строю дом в селе, где все друг друга знают. Гениально 👏 Наверное, тот образ глуповатого казачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию".

Напомним, разъяренная толпа набросилась на нардепа Гаврилюка под Радой, видео: «Ты забыл Майдан».

Как сообщала Politeka, Казак Гаврилюк предложил нардепам расстреливать предателей.

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