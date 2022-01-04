Во вторник, 4 января, температура в Украине будет плюсовой, в большинстве регионов пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура за исключением Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей будет плюсовой даже ночью. Днем в областях Украины ожидается 3-8 градусов тепла.

Днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и северо-востоке страны с мокрым снегом. Отмечается, что на высокогорье Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях днем - переменная облачность.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности (желтый).

Погода 4 января в Киеве днем ожидается без осадков. Температура воздуха ночью 2… 4 градуса, днем 5… 6 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с.

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