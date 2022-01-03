По данным ГСЧС, 3 января ночью погода испортится во всех областях Украины. Так, На Черниговщине, Сумщине и Полтавщине будет идти сильный снег, ожидаются метели и порывы ветра до 15-20 м/с. В Киеве и столичной области ночью на дорогах будет гололедица, будет идти мокрый снег и дождь. Ночью прогнозируют до -4 градусов мороза, а днем до +7 тепла и дождь.
По всей территории государства объявили и уровень опасности, желтый.
Холоднее всего будет на Харьковщине, где температура воздуха ночью опустится до -15 градусов мороза. Утром будет сильный туман и ветер, а днем до 5 градусов тепла. Также сильные морозы надвигаются и на Донецкую область, где ночью будет до -14 градусов, а днем до +2. Жителей региона предупредили о возможных проблемах с электроснабжением и об опасности для транспорта.
По данным синоптиков, такую погоду в Украину принесет "ныряющий" циклон, который надвигается из стран Балтии.
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Угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС
Заметим, что уже 4 января значительно потеплеет. В западных областях днем и ночью будет идти дождь, но температура воздуха не опустится ниже 2 градусов тепла. На Севере, Юге и Востоке ночью может пройти мокрый снег с дождем, но днем осадков не ожидается. Воздух на Юге прогреется местами до +9 градусов тепла.
На Севере традиционно немного холоднее-до -2 градусов мороза ночью. Без существенных осадков.
Напомним, что потепление ворвется в Одессу, зима отменяется: что будет с погодой на Рождество.
Ранее Politeka сообщала, что погодные качели с осадками добьют украинцев, к чему готовиться: от +11 до -14.
Также Politeka писала, что погодную опасность объявили в Одесской области: когда ждать.