Так, в Україні відновляться опади у вигляді дощу, а в східній частині – мокрого снігу з дощем. Місцями з'явиться налипання мокрого снігу, а на дорогах збережеться ожеледиця і снігова каша. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
На Заході очікується плюсова температура з дощем. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +11 вдень і +2...+5 вночі.
На Півночі буде дещо холодніше: вдень + 4...+7 з дощем, а вночі -2...-7 зі снігом.
У Центрі та Півдні стовпчики термометрів вдень покажуть +5...+7 – очікуються опади у вигляді дощу. Вночі температура опуститься до -3...-5, а місцями до -9, але без опадів.
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Найхолодніше буде на Сході. Якщо вдень тут прогріється до 4-6 градусів зі знаком плюс, то вночі вдарять морози до -14. Щодо опадів, тут сніжитиме, місцями сніг з дощем.
У Києві в понеділок 3 січня буде мокро та вітряно – вночі мокрий сніг з дощем, а в світлий час доби – дощ. Температура повітря від -4 до +6, вітер західний 7-12 метрів на секунду.
Додамо, згідно з народними прикметами, якщо 3 січня багато снігу, то буде хороший урожай. Якщо снігу небагато, а на вулиці холодно, влітку буде посушливо і жарко. Вважалося, який 3 січня день, таким буде вересень.
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