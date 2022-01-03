З'явився точний прогноз погоди в Україні на понеділок, 3 січня – перший тиждень нового року стартує з циклону, який принесе рясні опади та нестабільну температуру повітря.

Так, в Україні відновляться опади у вигляді дощу, а в східній частині – мокрого снігу з дощем. Місцями з'явиться налипання мокрого снігу, а на дорогах збережеться ожеледиця і снігова каша. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

На Заході очікується плюсова температура з дощем. Стовпчики термометрів тут піднімуться до +11 вдень і +2...+5 вночі.

На Півночі буде дещо холодніше: вдень + 4...+7 з дощем, а вночі -2...-7 зі снігом.

У Центрі та Півдні стовпчики термометрів вдень покажуть +5...+7 – очікуються опади у вигляді дощу. Вночі температура опуститься до -3...-5, а місцями до -9, але без опадів.

Найхолодніше буде на Сході. Якщо вдень тут прогріється до 4-6 градусів зі знаком плюс, то вночі вдарять морози до -14. Щодо опадів, тут сніжитиме, місцями сніг з дощем.

У Києві в понеділок 3 січня буде мокро та вітряно – вночі мокрий сніг з дощем, а в світлий час доби – дощ. Температура повітря від -4 до +6, вітер західний 7-12 метрів на секунду.

Додамо, згідно з народними прикметами, якщо 3 січня багато снігу, то буде хороший урожай. Якщо снігу небагато, а на вулиці холодно, влітку буде посушливо і жарко. Вважалося, який 3 січня день, таким буде вересень.

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